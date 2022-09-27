Как известно, на оккупированных землях Украины продолжаются псевдореферендумы. Разведка Великобритании сообщила, что в пятницу, 30 сентября, запланировано обращение путина в обе палаты российского парламента по этому поводу.

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Путин может объявить о присоединении территорий Украины

Специалисты говорят, что существует реалистичная возможность, что путин использует свое выступление, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к россии.

Референдумы, которые сейчас продолжаются на этих территориях, планируется завершить 27 сентября. Лидер России почти наверняка надеется, что любое объявление о присоединении будет восприниматься как оправдание "спецоперации" и будет консолидировать патриотическую поддержку конфликта.

– сообщили разведчики.

Они предполагают, что это стремление, вероятно, подорвет растущую внутреннюю осведомленность о недавних неудачах россии на поле боя и значительное беспокойство относительно частичной мобилизации.

Санкции Великобритании из-за "референдумов"

Великобритания ввела очередные санкции против россии. Они стали ответом на проведение страны-агрессорки псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Британия никогда не признает результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом пистолета. Санкции направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, продолжающих поддерживать агрессивную войну российского режима.

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