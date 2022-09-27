Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, на яких умовах Україна погодиться говорити з росією.

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"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови й більші суми. Завдання з деокупації України та дефрагментації росії виконають в повному обсязі, згідно з планами та графіками", – пояснив Данілов.

У росії говорять про перемовини

Після успішного контрнаступу представники кремля заговорили про мирні перемовини, але на їхніх умовах. Зокрема, про це сказав патріарх кіріл та речник путіна дмітрій пєсков.

За словами кіріла, у росії відбувається духовна мобілізація, яка допоможе мобілізації всіх інших сил та допоможе "росії та України, які є єдиним простором російської православної церкви". Пєсков сказав, що росія "зберігає готовність вести переговори з Україною". Однак додав, що цілі "військової операції" залишаються такими самими.

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