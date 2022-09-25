Військовий експерт Олег Жданов прокоментував проведення на окупованих територіях псевдореферендумів. На його думку, росії зараз важливіше закінчити війну, аніж приєднати українські землі.

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Приєднання українських територій через "референдуми" – не головна мета росії

Жданов порадив людям на ТОТ "залягти на дно" та не виходити на вулицю, якщо вони не хочуть брати участь у "референдумі" та не бажають стикатися з російськими бойовиками.

Також військовий експерт назвав псевдоголосування про приєднання до росії "розмінною монетою". Держава-терористка воліла б сісти за стіл переговорів та закінчити війну, бо зазнає постійних поразок. За його словами, оголошення результатів "референдуму" не одразу означатиме приєднання українських територій до росії, бо за це рішення повинна буде проголосувати ще державна дума.

Включення цих регіонів у склад росії буде "предметом торгу" та спробую змусити Україну відновити переговори про врегулювання цієї війни,

– заявив Жданов.

Чи мобілізовуватиме держава-агресорка людей на ТОТ

На думку аналітика, росія навряд буде проводити мобілізацію на окупованих територіях. Жителі непідконтрольних Україні областей не є громадянами росії. Призов може їх тільки розізлити та ще більше налаштувати проти ворожої держави.

Давати зброю тим, хто має проукраїнську позицію – це самогубство. Це те саме, що озброїти партизанський загін,

– сказав експерт.

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Стратегічна ініціатива в руках України

Олег Жданов зазначив, що Україні без потреби сідати за стіл перемовин, бо в нашої держави у руках "стратегічна ініціатива". Ми маємо перемогти росію на полі бою та почати діалог на наших умовах.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, наскільки небезпечні іранські дрони, що використовує росія. Він розповів, як вони вплинуть на ситуацію на фронті.

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