Патріарх кіріл висловився про важливість "примирення" росії та України, а дмітрій пєсков сказав, що росія готова вести переговори. Що насправді вони вкладають у свої заяви, стає зрозуміло навіть не заглядаючи "між рядків".
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Примирення "єдиного простору" та перемовини на російських умовах
В одній зі своїх проповідей після літургії, російський патріарх кіріл заявив про важливість "духовної мобілізації". За його словами, саме вона призведе до примирення росії та України.
І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз усіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни й водночас вона, безсумнівно, допоможе врешті-решт повному примиренню Росії та України, які є єдиним простором російської православної церкви,
– сказав кіріл у проповіді.
Знову знайомі наративи "братніх народів", що цього разу трансформували в "єдиний простір російської православної церкви". Схоже, росіяни мають своє визначення до слова "примирення" і вкладають у нього лише бажання насильно приєднати до себе українські території.
Того ж дня, за даними російських ЗМІ, дмітрій пєсков повідомив, що росія "зберігає готовність вести переговори з Україною". Проте він зазначив, що, хоч ситуація та умови змінюються, цілі "військової операції" зберігаються.
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Чи готова Україна до перемовин з росією
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Україна не збирається вести жодних переговорів з країною-агресоркою, поки не будуть звільнені всі українські території в кордонах 1991 року. Він додав, що переговорний процес поки не готовий, адже спочатку росія повинна зазнати ще низку таких поразок, як на Харківщині.
- Слова Михайла Подоляка підтвердив Олексій Резніков. Очільник Міноборони сказав, що варіанту кордонів "на 24 лютого" вже не існує. Тепер перемовини з росією можливі лише після деокупації Донбасу та Криму.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що офіційні представники росії вже зверталися щодо організації перемовин. Київ від такої пропозиції відмовився.
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