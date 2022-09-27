Патріарх кіріл висловився про важливість "примирення" росії та України, а дмітрій пєсков сказав, що росія готова вести переговори. Що насправді вони вкладають у свої заяви, стає зрозуміло навіть не заглядаючи "між рядків".

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Примирення "єдиного простору" та перемовини на російських умовах

В одній зі своїх проповідей після літургії, російський патріарх кіріл заявив про важливість "духовної мобілізації". За його словами, саме вона призведе до примирення росії та України.

І ось тоді ця наша духовна мобілізація, до якої я зараз усіх закликаю, допоможе і мобілізації всіх сил нашої вітчизни й водночас вона, безсумнівно, допоможе врешті-решт повному примиренню Росії та України, які є єдиним простором російської православної церкви,

– сказав кіріл у проповіді.

Знову знайомі наративи "братніх народів", що цього разу трансформували в "єдиний простір російської православної церкви". Схоже, росіяни мають своє визначення до слова "примирення" і вкладають у нього лише бажання насильно приєднати до себе українські території.

Зверніть увагу! Російська православна церква ще з 2014 року "благословляє" народ на війну проти України. Її настоятель, патріарх кіріл, регулярно повторює, що смерть на війні "змиє всі гріхи", а ті, хто помруть на "неспровокованій війні" – воскреснуть.

Того ж дня, за даними російських ЗМІ, дмітрій пєсков повідомив, що росія "зберігає готовність вести переговори з Україною". Проте він зазначив, що, хоч ситуація та умови змінюються, цілі "військової операції" зберігаються.

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Чи готова Україна до перемовин з росією

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Україна не збирається вести жодних переговорів з країною-агресоркою, поки не будуть звільнені всі українські території в кордонах 1991 року . Він додав, що переговорний процес поки не готовий, адже спочатку росія повинна зазнати ще низку таких поразок, як на Харківщині.

. Він додав, що переговорний процес поки не готовий, адже спочатку росія повинна зазнати ще низку таких поразок, як на Харківщині. Слова Михайла Подоляка підтвердив Олексій Резніков. Очільник Міноборони сказав, що варіанту кордонів "на 24 лютого" вже не існує. Тепер перемовини з росією можливі лише після деокупації Донбасу та Криму.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що офіційні представники росії вже зверталися щодо організації перемовин. Київ від такої пропозиції відмовився.

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