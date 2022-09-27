Патриарх кирилл высказался о важности "примирения" россии и Украины, а дмитрий песков сказал, что россия готова вести переговоры. Что на самом деле они вкладывают в свои заявления, становится понятно даже не заглядывая "между строк".

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Примирение "единого пространства" и переговоры на российских условиях

В одной из своих проповедей после литургии российский патриарх кирилл заявил о важности "духовной мобилизации". По его словам, именно она приведет к примирению россии и Украины.

И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества и в то же время она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению россии и Украины, являющихся единственным пространством русской православной церкви,

– сказал кирилл в проповеди.

Вновь знакомые нарративы "братских народов", на этот раз трансформировавшиеся в "единое пространство русской православной церкви". Похоже, у россиян есть свое определение к слову "примирения" и вкладывают в него только желание насильно присоединить к себе украинские территории.

Обратите внимание! Русская православная церковь еще с 2014 года "благословляет" народ на войну против Украины. Ее настоятель, патриарх кирилл, регулярно повторяет, что смерть на войне "смоет все грехи", а те, кто умрут на "неспровоцированной войне" – воскреснут.

В тот же день, по данным российских СМИ, дмитрий песков сообщил, что россия "сохраняет готовность вести переговоры с Украиной". Однако он отметил, что хотя ситуация и условия меняются, цели "военной операции" сохраняются.

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Готова ли Украина к переговорам с россией

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что Украина не собирается вести никаких переговоров со страной-агрессором, пока не будут освобождены все украинские территории в границах 1991 года . Он добавил, что переговорный процесс пока не готов, ведь сначала россия должна потерпеть еще ряд таких поражений, как на Харьковщине.

. Он добавил, что переговорный процесс пока не готов, ведь сначала россия должна потерпеть еще ряд таких поражений, как на Харьковщине. Слова Михаила Подоляка подтвердил Алексей Резников. Глава Минобороны сказал, что варианта границ "на 24 февраля" уже не существует. Теперь переговоры с россией возможны только после деоккупации Донбасса и Крыма.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что официальные представители россии уже обращались по организации переговоров. Киев от такого предложения отказался.

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