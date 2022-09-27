Патриарх кирилл высказался о важности "примирения" россии и Украины, а дмитрий песков сказал, что россия готова вести переговоры. Что на самом деле они вкладывают в свои заявления, становится понятно даже не заглядывая "между строк".
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Примирение "единого пространства" и переговоры на российских условиях
В одной из своих проповедей после литургии российский патриарх кирилл заявил о важности "духовной мобилизации". По его словам, именно она приведет к примирению россии и Украины.
И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества и в то же время она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению россии и Украины, являющихся единственным пространством русской православной церкви,
– сказал кирилл в проповеди.
Вновь знакомые нарративы "братских народов", на этот раз трансформировавшиеся в "единое пространство русской православной церкви". Похоже, у россиян есть свое определение к слову "примирения" и вкладывают в него только желание насильно присоединить к себе украинские территории.
В тот же день, по данным российских СМИ, дмитрий песков сообщил, что россия "сохраняет готовность вести переговоры с Украиной". Однако он отметил, что хотя ситуация и условия меняются, цели "военной операции" сохраняются.
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Готова ли Украина к переговорам с россией
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что Украина не собирается вести никаких переговоров со страной-агрессором, пока не будут освобождены все украинские территории в границах 1991 года. Он добавил, что переговорный процесс пока не готов, ведь сначала россия должна потерпеть еще ряд таких поражений, как на Харьковщине.
- Слова Михаила Подоляка подтвердил Алексей Резников. Глава Минобороны сказал, что варианта границ "на 24 февраля" уже не существует. Теперь переговоры с россией возможны только после деоккупации Донбасса и Крыма.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что официальные представители россии уже обращались по организации переговоров. Киев от такого предложения отказался.
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