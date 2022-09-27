Кожен протест унікальний за перебігом подій, тому має свої чітко виражені особливості. Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Протест має бути унікальним

Експерт зазначив, що відсутність лідерів у ймовірного російського протесту є проблемою, але водночас не можна говорити, що це "повністю закриває можливість для протесту або революції".

Головне – це не лідери, а коли виникає відчуття, що влада просто знахабніла зовсім, з паралельним відчуттям, що влада робить помилки, слабшає, програє, й в принципі має сенс боротьба. Коли ці дві історії одна на одну накладуться на результати подій, тоді буде протест,

– пояснив оглядач.

За його словами, будь-який перебіг подій протесту унікальний. Він повинен викликати емоції, які мають з'явитися в результаті суспільного єднання.

"Історія знає, як революції готуються, очолюються та керуються кимось. У росії у 1917 році був професійний клас революціонерів, який понад два десятки років готував революцію. Так само й у Великій французькій революції: були люди, які все організовували та очолювали. А були революції у Китаї та Мексиці, які були абсолютно спонтанними", – додав політолог.

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"Російський бунт"

Аналітик розповів, що у росії були протести, ініційовані штабами Навального, які виникали "на рівному місці".

Як-от після фільму "Він вам не Дімон" на вулиці виходили десятки тисяч людей по всій країні. А були протести цілком спонтанні – на кшталт хабаровського протесту Фургала або в Шієсі, де спочатку все було спонтанно, але потім люди почали самоорганізовуватися під час подій,

– вказав він.

На його думку, у росії бували також "проміжні варіанти", зокрема московський протест 2019 року під час виборів до мосміськдуми.

"Понад два місяці москвичі місто "ставили на вуха". Спочатку все було спонтанно, але потім з'явилися лідери, й протест став організованішим. Люди виходили за покликом конкретних лідерів", – підкреслив Галлямов.

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Приклад ірану

Експерт переконаний, що для можливої ситуації з протестами у росії показовим є стихійний суспільний вибух в ірані.

"Країна 10 днів палає через приватну причину: одну абсолютно невідому дівчину побила до смерті "поліція моралі" й іран прокинувся. Це начебто революційна ситуація. Показово, що такий сильний бунт спалахнув із цілком випадкового приводу. Ніхто його не зміг передбачити", – вважає оглядач.

З його слів, громадська думка ірану зріла, невдоволення збиралося роками, і в якийсь момент з'явився формальний привід до дій.

У випадку з росією можна сказати, що сама ситуація передреволюційна: верхи не можуть по-старому керувати країною, а низи вже не хочуть. Але коли й в який момент вибухне – невідомо. Суспільство в "назрілому" стані може довго чекати, закипати, а потім у якийсь момент "прорве",

– резюмував Галлямов.

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