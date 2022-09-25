Протести почались після смерті жінки, яку затримала поліція моралі Ісламської Республіки. Вони охопили більшість із 31 провінції Ірану.

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Президент каже про "рішучу боротьбу"

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив про "необхідність рішуче боротися із протестами".

Мовляв, "треба впоратися з тими, хто виступає проти безпеки та спокою в країні”.

Державні ЗМІ Ірану пишуть, що, за словами президента, "необхідно розрізняти протести та порушення громадського порядку та безпеки. Події в країні він назвав масовими заворушеннями.

Наразі протести охопили більшість із 31 провінції Ірану.

Поліція затримує людей в Ірані

Під час протестів силовики вже затримали сотні людей. Начальник поліції північно-західної провінції Гуйлан оголосив, що лише в його регіоні затримали близько 739 осіб, у тому числі 60 жінок.

Натомість реформістська група "Союз ісламської народної партії Ірану" закликала скасувати обов'язковий дрес-код і дозволити мирні демонстрації. Amnesty International попередила, що зібрані нею докази вказують на "жахливу схему навмисного і незаконне ведення вогню по протестувальниках бойовими патронами".

Експерти додали, що урядові сили, за їх даними, застрелили 19 людей, у тому числі трьох дітей, лише в ніч на середу. У розпорядженні журналістів опинились свідчення декого із заарештованих, які стверджують, що їх били. Один сказав, що його "безжально" били, а потім помістили в невелику камеру разом із сотнями інших, без їжі, води та доступу до ванної кімнати.

Урядові сили також розпочали репресії проти незалежних ЗМІ та активістів. Американський комітет із захисту журналістів повідомляє, що з понеділка було затримано 11 журналістів.

Коротко про причину протестів

Іранську дівчину Махсу Аміні вбили 17 вересня в Ірані за неправильно одягнений хіджаб. Через це в різних містах країни тривають протести.

Дівчину, якій було 22 роки, затримала в Тегерані так звана "поліція моралі". Через кілька днів Аміні померла. За офіційною версією – через серцевий напад, але активісти зазначили, що її жорстоко побили під час затримання.

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