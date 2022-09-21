Дівчину, якій було 22 роки, затримала в Тегерані так звана "поліція моралі". Через кілька днів Аміні померла. За офіційною версією – через серцевий напад, але активісти зазначили, що її жорстоко побили під час затримання.
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Іранці вийшли через інцидент на протести. Наразі люди вирушили до резиденції Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Люди в Ірані вийшли на протести: дивіться відео
Що відбувається на вулицях Тегерана: дивіться відео
Як відбуваються протести
Правоохоронці намагаються розігнати протестувальників. Вони навіть відкривали вогонь та випускали сльозогінний газ. Незгодних із діями "поліції моралі" почали заарештовувати.
Протести в Ірані 20 вересня переросли в гарячу фазу. Правоохоронці застосовують проти людей вогнепальну зброю. Є поранені та вбиті.
На відео очевидців видно, як палають автомобілі. Крім цього, жінки у знак протесту обрізають волосся та палять хіджаби.
На протестах палають автомобілі: дивіться відео
Невдоволення владою
Протести мають противладний характер. Вбиту Аміні поховали у місті Сакез. Люди, які прийшли прощатися з дівчиною, вигукували "смерть диктатору" та кидали камінням у портрет очільника Ірану Алі Хаменеї.
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