Девушку, которой было 22 года, задержала в Тегеране так называемая "полиция морали". Через несколько дней Амини скончалась. По официальной версии из-за сердечного приступа, но активисты отметили, что ее жестоко избили во время задержания.
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Иранцы вышли из-за инцидента на протесты. В настоящее время люди отправились в резиденцию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Люди в Иране вышли на протесты: смотрите видео
Что происходит на улицах Тегерана: смотрите видео
Как проходят протесты
Правоохранители пытаются разогнать протестующих. Они даже открывали огонь и выпускали слезоточивый газ. Несогласных с действиями полиции морали начали арестовывать.
Протесты в Иране 20 сентября переросли в горячую фазу. Правоохранители применяют против людей огнестрельное оружие. Есть раненые и убитые.
На видео очевидцев видно, как горят автомобили. Кроме того, женщины в знак протеста обрезают волосы и палят хиджабы.
На протестах горят автомобили: смотрите видео
Недовольство властью
Протесты носят противовластный характер. Убитую Амини похоронили в городе Сакез. Люди, пришедшие прощаться с девушкой, восклицали "смерть диктатору" и бросали камни в портрет главы Ирана Али Хаменеи.
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