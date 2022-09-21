Девушку, которой было 22 года, задержала в Тегеране так называемая "полиция морали". Через несколько дней Амини скончалась. По официальной версии из-за сердечного приступа, но активисты отметили, что ее жестоко избили во время задержания.

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Иранцы вышли из-за инцидента на протесты. В настоящее время люди отправились в резиденцию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Люди в Иране вышли на протесты: смотрите видео

Что происходит на улицах Тегерана: смотрите видео

Как проходят протесты

Правоохранители пытаются разогнать протестующих. Они даже открывали огонь и выпускали слезоточивый газ. Несогласных с действиями полиции морали начали арестовывать.

Протесты в Иране 20 сентября переросли в горячую фазу. Правоохранители применяют против людей огнестрельное оружие. Есть раненые и убитые.

На видео очевидцев видно, как горят автомобили. Кроме того, женщины в знак протеста обрезают волосы и палят хиджабы.

На протестах горят автомобили: смотрите видео

Недовольство властью

Протесты носят противовластный характер. Убитую Амини похоронили в городе Сакез. Люди, пришедшие прощаться с девушкой, восклицали "смерть диктатору" и бросали камни в портрет главы Ирана Али Хаменеи.

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