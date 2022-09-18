Аміні заарештувала у Тегерані так звана "поліція моралі". Дівчину затримали за те, що вона начебто неправильно носила хіджаб.

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Через декілька днів після затримання Махса Аміні пішла з життя. На той час дівчина перебувала у лікарні. Офіційна причина смерті – серцевий напад. Водночас активісти розповіли, що під час жорстокого затримання дівчину вдарили по голові.

Аміні поховали у місті Сакез (провінція Курдистан). Люди, які прийшли попрощатися з дівчиною, вигукували "смерть диктатору". Окрім того, люди кидали каміння у портрет Алі Хаменеї – очільника Ірану.

Люди кидають каміння у портрет Хаменеї: дивіться відео

Місцеві правоохоронці кинулися розганяти протестувальників. У мережі показали, як іранські сили безпеки, вочевидь, відкрили вогонь та пустили сльозогінний газ, аби розігнати протестувальників.

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