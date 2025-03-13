Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про рекордсменку
Лія Шаткевер відома "їстівниця" з Британії встановила одразу 2 рекорди. Вона з'їла:
- найбільшу кількість желейних змій, з'їдених за 30 секунд (130 грамів);
- найбільшу кількість полуниці, з'їденої за одну хвилину (313 грамів).
Це вже не перші подібні виклики 34-річної рекордсменки. У 2024 році дівчина вже потрапляла до Книги рекордів Гіннеса з найшвидшого поїдання традиційного різдвяного тістечка. Також серед її талантів – поїдання огірка, який вона може проковтнути, не кусаючи його.
Окрім подібних змагань зі швидкісного харчування, Лія також має велику кількість підписників у TikTok, де вона публікує відео, на яких вона поглинає гігантські порції їжі.
Жінка їсть продукти на швидкість: дивіться відео
Найцікавіші рекорди, пов'язані з їжею
- Нещодавно українка створила величезний їстівний букет з цукерок, який став вірусним у соцмережах.
- Рекордсменка Соня Томас спожила 564 устриці за 8 хвилин, тобто вона їла приблизно 70 устриць за хвилину.
- А от американець Джої Честнат встановив рекорд, з'ївши 73,5 хот-дога за 10 хвилин.