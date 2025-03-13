Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про рекордсменку

Лія Шаткевер відома "їстівниця" з Британії встановила одразу 2 рекорди. Вона з'їла:

найбільшу кількість желейних змій, з'їдених за 30 секунд (130 грамів);

найбільшу кількість полуниці, з'їденої за одну хвилину (313 грамів).

Це вже не перші подібні виклики 34-річної рекордсменки. У 2024 році дівчина вже потрапляла до Книги рекордів Гіннеса з найшвидшого поїдання традиційного різдвяного тістечка. Також серед її талантів – поїдання огірка, який вона може проковтнути, не кусаючи його.

Окрім подібних змагань зі швидкісного харчування, Лія також має велику кількість підписників у TikTok, де вона публікує відео, на яких вона поглинає гігантські порції їжі.

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