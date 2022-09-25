Масові протести в Ірані спалахнули після похорону 22-річної Махси Аміні. Дівчина загинула за декілька днів до дня народження. Аміні вбили за неправильно надягнений хіджаб.

Зауважте В Ірані вбили дівчину за неправильно надягнений хіджаб: спалахнули масові протести

Дівчина померла після того, як у Тегерані її заарештувала так звана "поліція моралі". Активісти повідомили, що під час затримання Аміні побили. Водночас офіційна причина смерті дівчини – серцевий напад. Батько розповів, що йому не надали доступу до результатів розтину.

Окрім того, чоловік розповів, що у його доньки не було жодних проблем зі здоров'ям.

У країні спалахнули масові протести

Аміні поховали у місті Сакез. А країну охопили масові протести. Вже 20 вересня вони переросли у гарячу фазу. Поліцейські відкрили по людях вогонь. ЗМІ повідомляли про загиблих та поранених.

Однак протести не зупиняються. Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що люди почали захоплювати склади зі зброєю.

Владі не вдається вгамувати протести, які охопили вже весь Іран. В деяких містах люди захоплюють склади зі зброєю. Іранські жінки познімали хіджаби на знак протесту.

В Ірані тривають протести: дивіться відео

Протести охопили понад 80 міст

ЗМІ розповідають, що це – наймасштабніші протести у країні від 2009 року. Вони охопили вже понад 80 міст. Доступ до інтернету в Ірані блокують, тому новини надходять з запізненням.

За даними ЗМІ, протестувальники захопили місто Ошнавіє. При в'їзді люди встановили блокпости.

Що відбувається в Ошнавіє: дивіться відео

Попри всю жорстокість з боку правоохоронців, протести набирають обертів.

Зауважте – протести в Ірані не вщухають: дивіться відео