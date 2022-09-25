Массовые протесты в Иране вспыхнули после похорон 22-летней Махсы Амини. Девушка погибла за несколько дней до дня рождения. Амини убили за неправильно надетый хиджаб.

Важно В Иране убили девушку из-за неправильно одетого хиджаба: вспыхнули массовые протесты

Девушка умерла после того, как в Тегеране ее арестовала так называемая "полиция морали". Активисты сообщили, что во время задержания Амини избили. В то же время, официальная причина смерти девушки – сердечный приступ. Отец рассказал, что ему не предоставили доступ к результатам вскрытия.

Кроме того, мужчина рассказал, что у его дочери не было никаких проблем со здоровьем.

В стране вспыхнули массовые протесты

Амин похоронили в городе Сакез. А страну охватили массовые протесты. Уже 20 сентября они переросли в горячую фазу. Полицейские открыли по людям огонь. СМИ сообщали о погибших и раненых.

Однако протесты не останавливаются. Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что люди начали захватывать склады с оружием.

Властям не удается унять протесты, охватившие уже весь Иран. В некоторых городах люди захватывают склады с оружием. Иранские женщины сняли хиджабы в знак протеста.

В Иране продолжаются протесты: смотрите видео

Протесты охватили более 80 городов

СМИ рассказывают, что это самые масштабные протесты в стране с 2009 года. Они охватили уже более 80 городов. Доступ в интернет в Иране блокируют, поэтому новости поступают с опозданием.

По данным СМИ, протестующие захватили город Ошнавие. При въезде люди установили блокпосты.

Что происходит в Ошнавие: смотрите видео

При всей жестокости со стороны правоохранителей, протесты набирают обороты.

Заметьте – протесты в Иране не утихают: смотрите видео