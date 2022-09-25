Таку думку 24 каналу озвучив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Раніше ЗСУ припустили, чи постачатиме Іран дрони росії надалі.

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Іран думає, що Україна досі слабка

Фараджаллах розповів, що Іран вирішив постачати безпілотники росії, бо вважає, що Україна не змінилась з 2014 року. Зокрема, тоді вона м'яко відреагувала щодо тих країн, які визнали Крим російським.

Це було сигналом слабкості, й у багатьох в Ірані залишились ілюзії, що Україна досі слабка,

– зазначив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Путін запропонував Ірану бази в Сирії

Він продовжив, що путін, аби не програти в Україні, вже готовий на все. Зокрема, запропонував Ірану військові бази в Сирії. Їх росіяни нині звільняють.

"Так Іран отримує найближчі рубежі з ізраїльським кордоном", – зауважив Фараджаллах.

Іран сподівався, що росія переможе

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" додав: Іран сподівався, що росія переможе у війні. Тоді збудеться мрія путіна про багатополярний світ.

З'явиться щось схоже на срср, який запропонує підтримку Ірану. Країні, яка вже довгий час перебуває в ізоляції,

– наголосив він.

Україна правильно відреагувала

За словами Фараджаллаха, Україна абсолютно правильно відреагувала на дії Ірану. Вона не стала повністю розривати дипломатичні стосунки, а знизила рівень представництва Ірану в Україні.

"Це необхідно для того, щоб Іран переглянув свою позицію щодо надання росії безпілотників", – підкреслив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

На території України почали воювати інші держави

Він також зазначив, що з появою іранських дронів на полі бою, в Україні почали воювати між собою інші держави. Фараджаллах пояснив, що лише після появи цих дронів Ізраїль погодився надавати Україні свою зброю.

Тобто, Ізраїль хоче звести свої рахунки з Іраном на території України. З поля бою треба вивести цих гравців, яких у війну втягнув путін,

– сказав він.

Реакція Ірану

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" розповів, що, на жаль, реакція Ірану неправильна. МЗС Ірану замість розслідувань, перегляду рішень тощо, почало говорити про "третю сторону". Звісно, Іран говорить про свого найлютішого ворога – США. Значить, висновків не зробив.

"Іран має зрозуміти, що підтримуючи росію, він втрачає більше, ніж отримує", – зазначив Фараджаллах.

Іран міг передати безпілотники третій країні

За його словами, є також версія, що Іран напряму не передавав безпілотники росії. Він продав їх третій країні, з якою не заборонено торгувати, а вже вона віддала їх москві. Якщо повірити в це хоча б на 1%, то виходить цікава ситуація.

Країна, яка продала зброю, має право контролювати місце її перебування. Тож, у цьому аспекті подивимось на реакцію Ірану,

– підсумував головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

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