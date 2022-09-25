Такое мнение 24 каналу озвучил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Ранее ВСУ предположили, будет ли Иран поставлять дроны россии в дальнейшем.

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Иран думает, что Украина до сих пор слаба

Фараджаллах рассказал, что Иран решил поставлять беспилотники россии, потому что считает, что Украина не изменилась с 2014 года. В частности, тогда она мягко отреагировала на те страны, которые признали Крым российским.

Это было сигналом слабости, и у многих в Иране остались иллюзии, что Украина до сих пор слаба,

– отметил главный редактор портала "Украина по-арабски".

Путин предложил Ирану базы в Сирии

Он продолжил, что путин, чтобы не проиграть в Украине, уже готов на все. В частности, предложил Ирану военные базы в Сирии. Их россияне сейчас освобождают.

"Так Иран получает ближайшие рубежи с израильской границей", – заметил Фараджаллах.

Иран надеялся, что россия победит

Главный редактор портала "Украина по-арабски" добавил: Иран надеялся, что россия победит в войне. Тогда сбудется мечта путина о многополярном мире.

Появится нечто похожее на СССР, который предложит поддержку Ирану. Стране, которая уже долгое время находится в изоляции,

– подчеркнул он.

Украина правильно отреагировала

По словам Фараджаллаха, Украина совершенно правильно отреагировала на действия Ирана. Она не стала полностью разрывать дипломатические отношения, а снизила уровень представительства Ирана в Украине.

"Это необходимо для того, чтобы Иран пересмотрел свою позицию по предоставлению россии беспилотников", – подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".

На территории Украины начали воевать другие государства

Он также отметил, что с появлением иранских дронов на поле боя в Украине начали воевать между собой другие государства. Фараджаллах объяснил, что только после появления этих дронов Израиль согласился предоставлять Украине свое оружие.

То есть Израиль хочет свести свои счета с Ираном на территории Украины. С поля боя нужно вывести этих игроков, которых в войну втянул путин,

– сказал он.

Реакция Ирана

Главный редактор портала "Украина по-арабски" рассказал, что, к сожалению, реакция Ирана неправильна. МИД Ирана вместо расследований, пересмотра решений и т.п. начал говорить о "третьей стороне". Конечно, Иран говорит о своем злейшем враге – США. Значит, выводов не сделал.

"Иран должен понять, что, поддерживая россию, он теряет больше, чем получает", – отметил Фараджаллах.

Иран мог передать беспилотники третьей стране

По его словам, есть также версия, что Иран напрямую не передавал беспилотников россии. Он продал их третьей стране, с которой не запрещено торговать, а она уже отдала их Москве. Если поверить в это хотя бы на 1%, то выходит интересная ситуация.

Страна, продавшая оружие, имеет право контролировать место его пребывания. Итак, в этом аспекте посмотрим на реакцию Ирана,

– подытожил главный редактор портала "Украина по-арабски".

Фараджаллах о предоставлении Ираном россии беспилотников: смотрите видео

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