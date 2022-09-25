Такое мнение 24 каналу озвучил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Ранее ВСУ предположили, будет ли Иран поставлять дроны россии в дальнейшем.
К теме В Иране продолжаются протесты: активисты вытеснили с улиц полицию, женщины сняли хиджабы
Иран думает, что Украина до сих пор слаба
Фараджаллах рассказал, что Иран решил поставлять беспилотники россии, потому что считает, что Украина не изменилась с 2014 года. В частности, тогда она мягко отреагировала на те страны, которые признали Крым российским.
Это было сигналом слабости, и у многих в Иране остались иллюзии, что Украина до сих пор слаба,
– отметил главный редактор портала "Украина по-арабски".
Путин предложил Ирану базы в Сирии
Он продолжил, что путин, чтобы не проиграть в Украине, уже готов на все. В частности, предложил Ирану военные базы в Сирии. Их россияне сейчас освобождают.
"Так Иран получает ближайшие рубежи с израильской границей", – заметил Фараджаллах.
Иран надеялся, что россия победит
Главный редактор портала "Украина по-арабски" добавил: Иран надеялся, что россия победит в войне. Тогда сбудется мечта путина о многополярном мире.
Появится нечто похожее на СССР, который предложит поддержку Ирану. Стране, которая уже долгое время находится в изоляции,
– подчеркнул он.
Украина правильно отреагировала
По словам Фараджаллаха, Украина совершенно правильно отреагировала на действия Ирана. Она не стала полностью разрывать дипломатические отношения, а снизила уровень представительства Ирана в Украине.
"Это необходимо для того, чтобы Иран пересмотрел свою позицию по предоставлению россии беспилотников", – подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".
На территории Украины начали воевать другие государства
Он также отметил, что с появлением иранских дронов на поле боя в Украине начали воевать между собой другие государства. Фараджаллах объяснил, что только после появления этих дронов Израиль согласился предоставлять Украине свое оружие.
То есть Израиль хочет свести свои счета с Ираном на территории Украины. С поля боя нужно вывести этих игроков, которых в войну втянул путин,
– сказал он.
Реакция Ирана
Главный редактор портала "Украина по-арабски" рассказал, что, к сожалению, реакция Ирана неправильна. МИД Ирана вместо расследований, пересмотра решений и т.п. начал говорить о "третьей стороне". Конечно, Иран говорит о своем злейшем враге – США. Значит, выводов не сделал.
"Иран должен понять, что, поддерживая россию, он теряет больше, чем получает", – отметил Фараджаллах.
Иран мог передать беспилотники третьей стране
По его словам, есть также версия, что Иран напрямую не передавал беспилотников россии. Он продал их третьей стране, с которой не запрещено торговать, а она уже отдала их Москве. Если поверить в это хотя бы на 1%, то выходит интересная ситуация.
Страна, продавшая оружие, имеет право контролировать место его пребывания. Итак, в этом аспекте посмотрим на реакцию Ирана,
– подытожил главный редактор портала "Украина по-арабски".
Фараджаллах о предоставлении Ираном россии беспилотников: смотрите видео
Новости Ирана: последние события
- В Иране в субботу 17 сентября простились с Махсой Амини – 22-летней девушкой, которую убили за неправильно одетый хиджаб. В стране вспыхнули массовые протесты.
- Массовые протесты из-за убийства девушки переросли в беспорядки, пожары и драки. На видео очевидцев видно, как горят автомобили, а женщины в знак протеста обрезают волосы и жгут хиджабы.
- В Иране по состоянию на 25 сентября продолжаются протесты. Они охватили всю страну и протестующие вытеснили с улиц полицию и в некоторых городах захватывают склады с оружием.