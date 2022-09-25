Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ситуацію з атакою України іранськими безпілотниками. Він зауважив, що на це повинні реагувати не лише в нашій державі, а й у всьому світі.

Читайте також Атака Одеси безпілотниками та ліквідовані ще 400 окупантів: основне за 214 день війни

Іран має відповідати за допомогу терористам

На питання, чи надаватиме Іран надалі безпілотники, Ігнат не зміг дати однозначну стверджувальну відповідь. Адже ніхто достеменно не знає, як розгортатимуться події найближчим часом. Водночас він зауважив, що на це впливають безліч факторів і чинників.

В Ірані теж зараз не спокійно. Бачимо на політичній арені, що кремлівський диктатор запалив сірник в Україні, а спалахнуло у всьому світі. На сьогодні важко прогнозувати чи передаватиме далі,

– зауважив Ігнат.

Він також додав, що в Ірані намагаються всіляко заперечити продаж росії безпілотників. Мовляв, якщо це і зробили, то через треті країни. Але факт залишається фактом: Україну атакують саме іранськими БпЛА. Втім, передбачити, чи продовжать постачання дронів ворогові зараз складно.

Реагувати має не лише Україна, а й весь світ

За словами Ігната, на передачу росії безпілотників з Ірану вже відреагувала Україна. Наша держава позбавила акредитації посла країни, а також дипломатичного відомства.

Водночас слід розуміти, що реакція має бути також і від усього світу. Раніше Ірану пом'якшили санкції, які стосувалися певних технологій. Це дозволяло йому продовжувати виготовляти високотехнологічне озброєння. Але через збройну допомогу країні-агресорці цих привілеїв потрібно позбавляти.

Безпілотниками знову атакували Одесу

Нагадаємо, що зранку 25 вересня мешканці Одеси почули кілька вибухів. Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто за допомогою дронів-камікадзе, придбаних в Ірану.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що по місту ворог випустив кілька безпілотників. Мер Геннадій Труханов додав, що зафіксували три влучання в адміністративну будівлю, що в центрі. Один з дронів таки вдалося збити силам ППО.

Варте уваги – шалені втрати ворога станом на 25 вересня: дивіться відео