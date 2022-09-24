В ОК "Південь" наголосили, що є невгамовне бажання ворога психологічно тиснути на мирне населення. Тому слід зважати на обов’язкові заходи безпеки. Зокрема, не ігнорувати сигнали повітряних тривог та не нехтувати укриттями.

До речі Одесу атакували дрони-камікадзе з моря: є загиблий

Що робити, якщо побачили дрон-камікадзе

При наближенні такого дрона, у повітрі чути роботу його двигуна. Звук схожий на двигун мопеда чи бензопіли.

У цьому випадку слід оцінити обстановку навколо, триматися осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів. Перечекати загрозу потрібно в укритті.

Понад 60 вильотів безпілотників за добу

На Півдні за добу ворог здійснив понад 60 вильотів безпілотників, повідомили в Генштабі. Мета окупантів – ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури

Таким чином вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Атака іранськими дронами: коротко

Росіяни 23 вересня атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе Shahed 136. Один дрон вдалося збити силам ППО.

Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.

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