В ОК "Юг" подчеркнули, что есть неуемное желание врага психологически давить на мирное население. Поэтому следует учитывать обязательные меры безопасности. В частности, не игнорировать сигналы воздушных тревог и не пренебрегать укрытиями.

Кстати , Одессу атаковали дроны-камикадзе с моря: есть погибший

Что делать, если увидели дрон-камикадзе

При приближении такого дрона, в воздухе слышна работа его двигателя. Звук похож на двигатель мопеда или бензопили.

В этом случае следует оценить обстановку вокруг, держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Переждать угрозу нужно в укрытии.

Более 60 вылетов беспилотников в сутки

На Юге за сутки враг совершил более 60 вылетов беспилотников, сообщили в Генштабе . Цель оккупантов – ведение разведки, корректировка огня и нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Таким образом, огневого воздействия испытали более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Атака иранскими дронами: коротко

Россияне 23 сентября атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed 136. Один дрон удалось сбить силам ПВО.

В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.

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