Протесты начались после смерти женщины, задержанной полицией морали Исламской Республики. Они охватили большую часть из 31 провинции Ирана.

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Президент говорит о "решительной борьбе"

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о "необходимости решительно бороться с протестами".

Мол, "надо справиться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране".

Государственные СМИ Ирана пишут, что, по словам президента, "необходимо различать протесты и нарушения общественного порядка и безопасности. События в стране он назвал массовыми беспорядками".

В настоящее время протесты охватили большую часть из 31 провинции Ирана.

Полиция задерживает людей в Иране

В ходе протестов силовики уже задержали сотни человек. Начальник полиции северо-западной провинции Гуйлан объявил, что только в его регионе задержали около 739 человек, в том числе 60 женщин.

В то же время реформистская группа "Союз исламской народной партии Ирана" призвала отменить обязательный дресс-код и разрешить мирные демонстрации. Amnesty International предупредила, что собранные ею доказательства указывают на "ужасающую схему умышленного и незаконное ведение огня по протестующим боевыми патронами".

Эксперты добавили, что правительственные силы, по их данным, застрелили 19 человек, в том числе троих детей, только в ночь на среду. В распоряжении журналистов оказались показания некоторых арестованных, которые утверждают, что их избивали. Один сказал, что его "безжалостно" избивали, а затем поместили в небольшую камеру вместе с сотнями других, без еды, воды и доступа в ванную комнату.

Правительственные силы также приступили к репрессиям против независимых СМИ и активистов. Американский комитет по защите журналистов сообщает, что с понедельника было задержано 11 журналистов.

Кратко о причине протестов

Иранскую девушку Махсу Амини убили 17 сентября в Иране за неправильно одетый хиджаб. Поэтому в разных городах страны продолжаются протесты.

Девушку, которой было 22 года, задержала в Тегеране так называемая "полиция морали". Через несколько дней Амини скончалась. По официальной версии – из-за сердечного приступа, но активисты отметили, что ее жестоко избили во время задержания.

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