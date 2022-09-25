Про це 24 каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Раніше повідомлялось, що протестувальники в Ірані витіснили з вулиць поліцію, а жінки познімали хіджаби.

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Це не перші протести за останній період

Данилов зазначив, що в Ірані протести за останній період відбуваються не вперше. У 2007 році були протести проти фальсифікації виборів. У 2017 – 2019 роках під час протестів загинули мінімум півтори тисячі осіб. Цілі регіони виходили з-під влади уряду, й палали міста.

Чергова хвиля протестів, яким не вистачає організованості, структур, лідерів. Однак у режиму доволі великий і розгалужений апарат насильства. Багато буде залежати й від армії, як вона відреагує на ситуацію, якщо протести поширюватимуться,

– зауважив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Демонстрація слабкості режиму

Він продовжив, що протести – це демонстрація слабкості режиму, а також розділеності й поляризації іранського суспільства. Зараз відбуваються протести проти самих засад режиму.

"Це якби в радянському союзі умовно в 70-х роках протестували й палили портрети леніна, сталіна, брежнєва в москві", – наголосив Данилов.

Режим може діяти по-різному

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень додав, що в таких умовах режим може діяти по-різному. Наприклад, слабкий режим може бути залежним від своїх союзників, яких у нього мало.

Це може як корегувати його поведінку в бік більш адекватних, так і штовхати в бік більшої дружби з такими ж неадекватами, як сам,

– підсумував він.

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