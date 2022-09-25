Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Ранее сообщалось, что протестующие в Иране вытеснили с улиц полицию, а женщины сняли хиджабы.
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Это не первые протесты за последний период
Данилов отметил, что в Иране протесты за последний период проходят не впервые. В 2007 году были протесты против фальсификации выборов. В 2017-2019 годах во время протестов погибли минимум полторы тысячи человек. Целые регионы выходили из-под власти правительства и пылали города.
Очередная волна протестов, которым не хватает организованности, структур, лидеров. Однако у режима достаточно большой и разветвленный аппарат насилия. Многое будет зависеть и от армии, как она отреагирует на ситуацию, если протесты будут распространяться,
– заметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.
Демонстрация слабости режима
Он продолжил, что протесты – это демонстрация слабости режима, а также разделенности и поляризации иранского общества. Сейчас проходят протесты против самих принципов режима.
"Это если бы в советском союзе условно в 70-х годах протестовали и жгли портреты ленина, сталина, брежнева в москве", – подчеркнул Данилов.
Режим может действовать по-разному
Замдиректора Центра ближневосточных исследований добавил, что в таких условиях режим может действовать по-разному. Например, слабый режим может быть зависим от своих союзников, которых у него мало.
Это может как корректировать его поведение в сторону более адекватных, так и толкать в сторону большей дружбы с такими же неадекватами, как сам,
– подытожил он.
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