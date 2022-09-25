Українські герої успішно ліквідовують іранські дрони-камікадзе. Зокрема, 22 вересня "приземлили" відразу 4 ворожі "пташки". А вже через декілька днів речник ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив про новий успіх.

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25 вересня, близько 15:00 години, сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв,

– заявив Назаров.

Росія продовжує зазнавати в Україні колосальних втрат. Українські герої ліквідовують окупантів та знищують їхню техніку.

Втрати ворога

Станом на 25 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 56 700 окупантів. Окрім того, знищити вдалося:

танків – 2 275 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 832 (+25) одиниць,

артилерійських систем – 1 368 (+7) одиниць,

РСЗВ – 328 (+1) одиниць,

засоби ППО – 171 (+1) одиниць,

літаків – 259 (+4) одиниць,

гелікоптерів – 220 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети – 241 (+1).

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