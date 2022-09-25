Украинские герои успешно ликвидируют иранские дроны-камикадзе. В частности, 22 сентября "приземлили" сразу 4 вражеских "птички". А уже через несколько дней спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил о новом успехе.

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25 сентября, около 15:00 часов, силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили дрона-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев,

– заявил Назаров.

Россия продолжает нести в Украине колоссальные потери. Украинские герои ликвидируют оккупантов и уничтожают их технику.

Потери врага

По состоянию на 25 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 56 700 оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось:

танков – 2 275 (+13) единиц,

боевых бронированных машин – 4 832 (+25) единиц,

артиллерийских систем – 1 368 (+7) единиц,

РСЗО – 328 (+1) единиц,

средства ПВО – 171 (+1) единиц,

самолетов – 259 (+4) единиц,

вертолетов – 220 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),

крылатые ракеты – 241 (+1).

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