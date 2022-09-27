Результати "референдумів", які публікують маріонеткові ЗМІ путіна, цілком очевидні та прогнозовані, пише 24 канал. Окупанти вигадали, що на окупованих територіях люди "підтримали" входження до складу росії.

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Окупанти оголосили перші результати псевдореферендуму

Окупанти 23 – 27 вересня проводять інсценування волевиявлення на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

На всіх загарбаних територіях нашої країни російські окупанти заявляють, що "підтримка" входження до складу росії набрала понад 97% голосів:

так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу росії" – 98,05% голосів (за даними обробки 16,06% протоколів);

так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу росії" – 97,79% голосів (за даними обробки 14,07% протоколів);

окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" – 98% голосів (за даними обробки 20% протоколів);

окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" – 97,47% голосів (за даними обробки 12% протоколів).

На Херсонщині "пораховано 100% голосів"

Близько 18 години пропагандисти написали, що за входження Луганщини до складу росії після опрацювання 51,76% протоколів проголосували 97,93% виборців на російських дільницях.

Також пропагандисти повідомили, що "пораховано 100% голосів" у Херсонській області, де приєднання до росії буцімто підтримали 96,75% жителів.

Втім, дані, які публікують російські пропагандисти, не мають нічого спільного з реальністю і повністю вигадані. Про це може свідчити те, що до контрнаступу ЗСУ росія готувалася провести "референдум" на Харківщині, прописавши результат 75%.

Чому результати "референдуму" фейкові

Окупанти 26 вересня оголосили псевдореферендум у Запорізькій області таким, що відбувся. Та в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, чому це брехня.

Росіяни заявили, що "явка виборців становила 66,43%", проте ці цифри не мають нічого спільного з реальністю.

Населення Запорізької області – 1,687 мільйона осіб, з них близько 750 тисяч проживають у Запоріжжі, яке не окуповане росіянами. Наразі область покинули 80% населення, тобто щоб отримати хоча б 51% голосів, в імітації волевиявлення повинні були б взяти участь всі жителі окупованих територій із правом голосу,

– йдеться у повідомленні.

В окупованому Енергодарі пропагандисти влаштували фейкове голосування, видаючи масову за персонал Запорізької АЕС.

Та в Центрі соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету стверджують, що 87% мешканців Енергодара не підтримують приєднання Запорізької області до росії.

Окупаційна влада на Луганщині теж вже оголосила "рефередум" такими, що відбувся і навіть вигадали явку в 90%. Та очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай звернув увагу, що в Луганській області банально немає такої кількості людей, як вигадують окупанти – значна частина населення виїхала.

Схожу нісенітницю окупанти верзуть на захопленій території Херсонщини. Там окупанти заявили про явку в 50%, хоча через війну тільки Херсон покинуло половина населення.

Що відомо про псевдореферендуми

19 вересня гауляйтери на окупованих територіях одночасно оголосили про "референдуми". Фейкове волевиявлення вирішили провести 23 – 27 вересня на тлі успішного контрнаступу ЗСУ. Владімір Путін пообіцяв підтримати фейкові "референдуми".

На так звані "референдуми" росія запросила фейкових "міжнародних спостерігачів". Український омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував список "спостерігачів" та передав його СБУ та МЗС.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що 30 вересня путін може оголосити про анексію українських територій.

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