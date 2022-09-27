В українській розвідці повідомляють, що окупанти заборонили мешканцям Енергодара виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Під особливим контролем опинилися працівники оперативних змін Запорізької АЕС.

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Російські військові патрулюють вулиці

Зазначається, що вулиці Енергодара та навколишніх населених пунктів практично порожні, адже місцеві жителі намагаються не виходити з дому без крайньої потреби. Вулиці патрулюють російські військові, які мають при собі анкети для голосування на фейковому "референдумі".

На всіх зустрічних наводять зброю, видають "бюлетені для голосування" та вказують де саме треба поставити "галочку". Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів,

– йдеться у повідомленні.

У ГУП МО повідомили, що всім, хто наважився "проголосувати" проти приєднання до росії, погрожують "мобілізацією".

Що відомо про фейкові "референдуми"

Від початку повномасштабної агресії росіяни неодноразово призначали дати псевдореферендумів, які були змушені переносити з різних причин. Коли у вересні розпочався стрімкий контрнаступ ЗСУ, гауляйтери на окупованих територіях одночасно оголосили про "референдуми", які розпочалися 23 вересня.

Зрадники планують звернутися до владіміра путіна, щоб включити окуповані території України до складу росії. Путін вже пообіцяв підтримати фейкові "референдуми".

Світові лідери та партнери України наголосили, що не визнаватимуть будь-які фікції окупантів. Президент США Джо Байден сказав, що Америка засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій росією. Також у США готові посилити санкції проти росії.

На так звані "референдуми" росія запросила фейкових "міжнародних спостерігачів". Український омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував список "спостерігачів" та передав його СБУ та МЗС.

У розвідці Британії припускають, що 30 вересня путін може оголосити про анексію українських територій.

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