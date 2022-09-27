Про це пишуть низка російських ЗМІ із посиланням на джерела в раді федерації та так званого уряду окупованого Криму.

Важливо На тлі псевдореферендумів окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи

До федерального округу мають увійти окуповані території Запорізької та Херсонської областей України. Нове повпредство може очолити колишній гендиректор "роскосмосу" дмитро рогозін. Рішення щодо Рогозіна планують ухвалити найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

На окупованих територіях росія може запровадити воєнний стан

Як заявив псевдоглава квазіреспубліки "лнр" леонід пасічник, у "днр" та "лнр" планують запровадити воєнний стан у разі входження до складу росії. Це означає обмеження прав і свобод громадян на користь держави-агресорки.

Додамо, що у кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон, а звернення президента росії владіміра путіна до федеральних зборів 30 вересня проведуть за аналогією з 2014 роком.

Це означає, що депутатів і сенаторів, найімовірніше, зберуть у георгіївській залі кремля, путін звернеться до них за підсумками проведених "референдумів" на окупованих територіях, потім має бути підписання "договору" про "приєднання" цих територій.

Що цьому передувало

21 вересня владімір путін оголосив часткову мобілізацію. Офіційно планується призвати 300 тисяч резервістів. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.

Після оголошеної часткової мобілізації у російських містах пройшли протести. За даними правозахисників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей. У москві та воронежі затриманим почали видавати повістки до військкоматів.

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