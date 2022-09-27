Об этом пишет ряд российских СМИ со ссылкой на источники в совете федерации и так называемого правительства оккупированного Крыма.

Важно На фоне псевдореферендумов оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры

В федеральный округ должны войти оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Новое полпредство может возглавить бывший гендиректор "Роскосмоса" дмитрий рогозин. Решение по Рогозину планируют принять в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.

На оккупированных территориях россия может ввести военное положение

Как заявил псевдоглава квазиреспублики "лнр" леонид пасичник, в "днр" и "лнр" планируют ввести военное положение в случае вхождения в состав россии. Это означает ограничение прав и свобод граждан в пользу государства-агрессорки.

Добавим, что в кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента россии владимира путина к федеральному собранию 30 сентября проведут по аналогии с 2014 годом.

Это значит, что депутатов и сенаторов, вероятнее всего, соберут в георгиевском зале кремля, путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий.

Что этому предшествовало

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Официально планируется призвать 300 000 резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, позволяющий Минобороны страны призвать на войну миллион человек.

После объявленной частичной мобилизации в русских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1176 человек. В москве и воронеже задержанным начали выдавать повестки к военкоматам.

Как россияне готовятся к мобилизации: смотрите видео