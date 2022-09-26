Оккупанты боятся саботажа
Захватчики продолжают проводить так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.
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Отмечают, что захватчики проверяют телефоны местных жителей, чтобы предотвратить их возможное сотрудничество с украинскими силовыми структурами.
Враг усиливает фильтрационные и контрсаботажные меры. Значительное внимание уделяется проверке персональных мобильных телефонов местных жителей на сотрудничество с Силами обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Псевдореферендумы на оккупированной территории: главное
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