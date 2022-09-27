Окупанти фальсифікують результати псевдореферендуму

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що в області не проживає наразі така кількість людей. Тож, очевидно, що росіяни сфальсифікують і результати цих "шоу".

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Явка у майже 90%, більше мільйона виборців – що ці росіяни верзуть? Там стільки людей немає,

– зазначив Сергій Гайдай.

Шантаж, погрози та примус: як проходили "голосування"

Під час псевдореферендуму окупанти порушили усі можливі норми демократії. Люди голосували за примусом. Однак, навіть фейковий референдум не завадить деокупації Луганщини.

"Це була цілковита АНТИдемократія – жодної таємниці голосування, примус, погрози, багаторазове "голосування", відсутність документів і нарешті – "мобілізація". Наші люди в заручниках у злочинців", – пояснив Гайдай.

Щоб не відбувалося наступними днями – нас не зупинити, фейковий референдум не може нічого змінити. Наша мета — деокупація всієї Луганщини.

Він запевнив, що кожного зрадника, який брав участь в організації референдуму, буде покарано.

Увага! Раніше Гайдай розповів, що з початку повномасштабної агресії виїхали понад 320 тисяч жителів Луганської області, які проживали на раніше підконтрольній Україні території.

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