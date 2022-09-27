Оккупанты фальсифицируют результаты псевдореферендума

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что в области пока не проживает такое количество людей. Очевидно, что россияне сфальсифицируют и результаты этих "шоу".

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Явка почти в 90%, более миллиона избирателей – что эти россияне несут? Там столько людей нет,

– отметил Сергей Гайдай.

Шантаж, угрозы и принуждение: как проходили "голосование"

Во время псевдореферендума оккупанты нарушили все возможные нормы демократии. Люди голосовали по принуждению. Однако даже фейковый референдум не помешает деоккупации Луганщины.

"Это была полная антидемократия – никакой тайны голосования, принуждение, угрозы, многократное "голосование", отсутствие документов и наконец – "мобилизация". Наши люди в заложниках у преступников", – пояснил Гайдай.

Чтобы не происходило в следующие дни – нас не остановить, фейковый референдум не может ничего изменить. Наша цель – деоккупация всей Луганщины.

Он заверил, что каждый предатель, участвовавший в организации референдума, будет наказан.

Внимание! Ранее Гайдай рассказал, что с начала полномасштабной агрессии уехало более 320 тысяч жителей Луганской области, проживавших на ранее подконтрольной Украине территории.

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