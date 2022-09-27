Так, в окупованому Луганську оголосили примусову мобілізацію лікарів. Але не всіх, а деякий список професій.

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Яких лікарів окупанти мобілізують на Луганщині

Наразі російські загарбники мобілізують лише:

хірургів,

травматологів,

анестезіологів,

фельдшерів,

медсестер.

При призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої "лнр". Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, а медсестри та фельдшери – до 55.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив – це свідчить про те, що із резервом у ворога насправді не все так добре, як кажуть у російських ЗМІ.

Референдум-шоу триває

Тим часом фарс під назвою "референдум" на тимчасово окупованій Луганщині триває. Щоб підвищити явку на псевдореферендумі у Новопсковській громаді, де найнижча явка, по домівках ходять вже по два військових на людину.

Так, росіяни незадоволені, що там вимушено віддали свої голоси на 5 – 10% луганчан менше, ніж в інших населених пунктах. Тож вирішили підсилити виїзні бригади ще одним військовим.

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