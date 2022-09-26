Президент наголосив, що дії російських командирів увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. 24 канал зібрав головні тези зі звернення Володимира Зеленського.

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На Донеччині найскладніша ситуація

Президент розповів про проведення сьогодні чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, керівник розвідки Кирило Буданов та командувачі оперативних командувань.

Також на засіданні Ставки обговорили застосування росією нової зброї, зокрема іранських безпілотників.

Глава держави підкреслив, що зараз пріоритетом є забезпеченням наших воїнів зброєю та боєприпасами. Крім того, президент відзначив, що зараз найскладнішою ситуація є на Донеччині.

Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що командування російської армії продовжує відправляти солдатів на загибель попри безглуздість війни для росії та втратою неї ініціативи на фронті. Часткову мобілізацію в росії Володимир Зеленський назвав забезпеченням потоку гарматного м'яса для командирів.

"Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих", – відзначив Зеленський.

Також президент зазначив, що росіяни досі не усвідомлюють того, що кремлівський режим просто позбавляє їх права на життя, тому Україна повинна зробити все для того, аби вони це визнали.

Переговори з Марком Рютте

Володимир Зеленський розповів про проведені переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Зокрема обговорювали часткову мобілізацію в росії та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Глава держави наголосив, що реакція світу на дії окупантів буде жорсткою.

Я дякую пану премʼєр-міністру за чітку підтримку, готовність посилювати санкційний тиск на росію. Скоординували наші кроки в міжнародних організаціях, обговорили оборонну взаємодію,

– розповів Зеленський.

Нарада з Денисом Шмигалем

Крім того, Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Президент та глава уряду підбили підсумки міжнародної активності нашої держави у цьому місяці.

Як би не було складно, держава виконує всі свої соціальні зобовʼязання. Працюємо в рамках Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію. Ми робимо необхідні кроки, готуючись до зимового періоду,

– зазначив Зеленський.

Також президент взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки наших українських підприємців і експортно-орієнтованих компаній. Зеленський зазначив, що до фонду вже залучено 125 мільйонів доларів, і сума буде подвоєна.

Трибунал для покарання росії

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні в Офісі Президента відбулася презентація проєкту про заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за вчинені нею злочини проти України. На презентації були присутні посли 30 країн світу – партнерів нашої держави.

Складність притягнення росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект. Не сумніваюсь – Трибунал буде. Буде відповідальність для усіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі,

– наголосив президент.

Президент подякував захисникам та захисницям

Наприкінці звернення глава держави подякував усім, хто зараз боронить Україну та відзначив тих, хто зараз воює на Донеччині – 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Вони героїчно боронять Бахмутівський напрямок.

Також президент відзначив воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади за їхні рішучі та грамотні дії під час звільнення наших територій.

Загалом 2 135 бійців цих трьох бригад вже відзначені державними нагородами,

– підсумував Володимир Зеленський.

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