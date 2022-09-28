Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він також зазначив, що в такому випадку НАТО буде вимушене вступити у цю війну, чого вони дуже не хочуть робити. Про це неодноразово повторювали у Байдена – ключове завдання, аби США не стали учасником цієї війни.

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"Самі ж російські пропагандисти заплутались у своїх версіях. Раніше вони в один голос кричали про те, що в Україні воюють війська НАТО, а росіяни помирають тут, аби не допустити кордони НАТО ближче", – нагадує політолог.

То тепер вони кричать, що війна в Україні – превентивний удар, але раз вже США є стороною конфлікту, то вже США загрожують існуванню росії і, як наслідок, вони можуть дозволити собі використання ядерної зброї,

– каже він.

Поступово, на думку Андрія Вігірінського, росіяни формують легенду, яка може стати поясненням до такого удару.

Андрій Вігірінський про ядерний шантаж та тиск з боку росії: дивіться відео

"Тож, чи буде знищення чорноморського флоту тоді рівноцінним – вочевидь, що ні", – припускає політолог.

Для України руйнування флоту, сприяло б легшій деокупації Криму, але за певних умов. Але це також би не зняло ядерну загрозу,

– каже фахівець.

Це найбільш артикульована версія, ми більше й не взнаємо – треба розуміти, що США доволі широко окреслили спектр об’єктів, які можуть бути знищені.

Ядерна зброя на балансі росії – що ми знаємо про арсенал ворога

Росія має понад 1 900 тактичних ядерних боєголовок – від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб і балістичних ракет середньої дальності.

Крім того, у росії також є атомна зброя меншої потужності для використання на полі бою. Сполучені Штати сподіваються, що першою ознакою того, що країна-агресорка вирішила застосувати ядерну зброю в Україні, не буде грибоподібна хмара.

Заяви Білого дому вказують на те, що вони покладаються на широкий набір інструментів для збору розвідувальних даних.

Але це дуже складно, оскільки у росії є 23 різних системи озброєнь подвійного призначення, багато з яких вона використовує в Україні.