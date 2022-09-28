Навіть враховуючи ці чинники, погрози та "брязкання" ядерною зброєю з боку росії не зникнуть. Таку думку висловив Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він нагадав, що ядерний шантаж під час великої війни почався ще з кінця лютого 2022 року. Тоді, коли путін віддав наказ герасімову та шойгу привезти сили стратегічного ядерного стримування у стан бойової готовності.

Потім росія проводила показові пуски стратегічних. Також неодноразово лунали погрози від того ж лаврова та інших. Я вже мовчу про всю нечисть на пропагандистських шоу,

– додав Мусієнко.

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Також він нагадав, що у травні росія проводила навчання з використання тактичної ядерної зброї у Калінінграді. Вони моделювали завдавання ударів саме з цієї області. Однак це не є ще одне місце в Україні, звідки росія може завдати удару.

Єдиний об'єкт, який росія потенційно може використати для розміщення ядерної зброї – це окупований Крим,

– припустив Мусієнко.

Тож він вважає, що ядерні погрози не зникнуть до кінця війни. Ба більше, вони можуть тривати, доки в росії буде ця зброя. Тож Захід має чітко консолідувати чітку позицію довкола підтримки України, наголосив фахівець.