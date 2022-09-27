Заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдвєдєв упевнений, що "у разі необхідності", путін має право запустити ядерну ракету. На думку ексглави кремля, Північноатлантичний альянс (НАТО – 24 канал) це "проковтне".

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Як кремль "виправдовує" використання ядерних боєголовок

У маразматичній заяві мєдвєдєва йдеться, що насправді не росія наражає весь світ на небезпеку, а "ворожі сусіди", зокрема Україна, хочуть напасти на росію з ядерною зброєю.

Зверніть увагу! Україна відмовилась від використання ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум у 1994 році. У кремля немає жодних доказів, що наша держава відтоді намагалась придбати хоч одну ядерну боєголовку.

Представник держави-терористки переконаний, що НАТО лише робить гучні заяви про те, аби "путін забрав руки від ядерної кнопки". Однак насправді Україна не потрібна світові, і якщо кремлю "доведеться" застосувати свій ядерний арсенал, Вашингтон, Брюссель та Лондон "промовчать".

Нагадаємо, за словами Андрія Піонтковського, Сполучені Штати Америки вже виробили протокол, у якому є відповідь на застосування росією ядерних ракет. Експерт переконаний, що після удару реакція Вашингтона не змусить довго чекати.

Країна-окупантка знецінює усі норми моралі

Колишній президент росії також вирішив знівелювати значення таких понять як "свобода" та "демократія". Звісно, що для російського суспільства ці слова зовсім не знайомі, однак назвавши їх "ритуальним словесним проносом" мєдвєдєв лише вкотре підкреслив своє невігластво та дикунство країни, яку він представляє.

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Нашу державу вкотре було звинувачено в нацизмі. Вочевидь, на це не варто звертати уваги, бо росіяни самі неодноразова демонстрували, що є "вищою нацією" у своїй мультикультурній країні.

Воювати в Україну путін відправляє здебільшого жителів Бурятії, Чечні, Дагестану та інших регіонів Кавказу. Звісно, самі росіяни "привілейована раса" – вона на фронті за інтереси президента росії помирати не мають.

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