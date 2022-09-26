Згідно з заявою уряду, опублікованою після засідання Кабінету міністрів, Японія додала до санкційного списку 21 російську організацію. Зокрема, йдеться і про наукові лабораторії.

До речі США готові оголосити нові санкції проти росії

Під санкціями опинилися російські лабораторії

Генеральний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно під час брифінгу сказав, що Японія "глибоко стурбована" можливістю застосування ядерної зброї під час вторгнення росії в Україну.

Мацуно наголосив, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою щодо підтримки України та санкцій проти росії.

Росія погрожує застосувати ядерну зброю: що відомо

Російське керівництво неодноразово погрожувало ядерною зброєю і відновило відповідну риторику у вересні 2022 року. Зокрема, лідер кремля владімір путін під час звернення до росіян пригрозив світу ядерною зброєю.

У відповідь кремль отримав попередження від країн Заходу, зокрема США. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван розповів, що кремль отримав пряме попередження від Америки, що зіштовхнеться з катастрофічними наслідками, якщо застосує ядерну зброю в Україні.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росію чекають "важкі наслідки", якщо вона дійсно використає ядерну зброю.

Лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна. Такої ж думки дотримується і президент України Володимир Зеленський.

Варте уваги – що станеться, якщо путін використає ядерну зброю: дивіться відео