Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він також зазначив, що під нові санкції підпадуть особи, причетні до організації псевдореферендумів.

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Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, це, ймовірно, не буде фігурувати в негайному пакеті санкцій ЄС щодо Росії. Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до так званих референдумів,

— написав Йозвяк.

Коротко про посилення санкції проти росії

ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії вже 6 – 7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції наступного тижня.

Раніше Брюссель підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.

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