Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев уверен, что "в случае необходимости", путин имеет право запустить ядерную ракету. По мнению экс-главы кремля, Североатлантический альянс (НАТО – 24 канал) это "проглотит".

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Как кремль "оправдывает" использование ядерных боеголовок

В маразматическом заявлении Медведева говорится, что на самом деле не россия подвергает весь мир опасности, а "вражеские соседи", в частности Украина, хотят напасть на россию с ядерным оружием.

Обратите внимание! Украина отказалась от использования ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. У кремля нет никаких доказательств, что наше государство с тех пор пыталось приобрести хоть одну ядерную боеголовку.

Представитель государства-террориста убежден, что НАТО только делает громкие заявления о том, чтобы "путин забрал руки от ядерной кнопки". Однако на самом деле Украина не нужна миру, и если кремлю придется применить свой ядерный арсенал, Вашингтон, Брюссель и Лондон промолчат.

Напомним, по словам Андрея Пионтковского, Соединенные Штаты Америки уже выработали протокол, в котором есть ответ на применение россией ядерных ракет. Эксперт уверен, что после удара реакция Вашингтона не заставит долго ждать.

Страна-оккупант обесценивает все нормы морали

Бывший президент россии также решил нивелировать значение таких понятий как "свобода" и "демократия". Конечно, для российского общества эти слова совсем не знакомы, однако назвав их "ритуальным словесным поносом" медведев лишь в очередной раз подчеркнул свое невежество и дикость страны, которую он представляет.

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Наше государство в очередной раз было обвинено в нацизме. Очевидно, на это не стоит обращать внимания, потому что россияне сами неоднократно демонстрировали, что являются "высшей нацией" в своей мультикультурной стране.

Воевать в Украину путин отправляет в основном жителей Бурятии, Чечни, Дагестана и других регионов Кавказа. Конечно, сами россияне "привилегированная раса" – она на фронте за интересы президента россии умирать не должны.

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