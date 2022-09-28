Про це розповів експерт з безпеки Ігор Резніченко в ефірі телемарафону.

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Він пояснив, що у межах епіцентру вибуху вижити майже неможливо. Однак гарна новина полягає у тому, що площа епіцентру вибуху відносно невелика. Якщо говорити про 100 кілотонну бомбу, яку загрожує застосувати країна-агресорка, то радіус ураження складатиме 200 – 300 метрів.

Як людина перебуватиме у цьому радіусі на відкритій місцевості, то вижити буде проблематично. Однак ті, хто перебуватиме далі від епіцентру вибуху, з більшою ймовірністю зможуть врятуватися,

– сказав Резніченко.

За словами експерта, у кожної людини є приблизно 10 – 15 хвилин після вибуху, щоб знайти укриття, поки не почалося радіаційне зараження місцевості. Однак перше, що треба зробити, це впасти на землю і закрити голову руками.

Що потрібно знати, щоб врятуватися під час ядерного удару

Помітивши надпотужний спалах, який видно навіть у сонячний день, слід діяти таким чином:

Негайно впасти обличчям униз.

Якщо ви встигнете зрозуміти, в якому боці від вас знаходиться епіцентр вибуху, лягайте на землю головою від нього, ще краще – сховатись за будь-яким предметом, будинком, щоб залишитися "в тіні".

Якщо є капюшон або куртка, ще в падінні натягнути їх собі на голову, якщо ні – прикрийте голову руками.

Ударних хвиль буде кілька. У своїх рекомендаціях ВООЗ радить вставати лише після другої.

Після спалаху утворюється область, у вигляді вогняної кулі, що світиться. Її яскравість в початковій стадії значно перевершує яскравість сонця. Дивитися на вогняну кулю незахищеними очима не можна.

Поради, що можуть врятувати життя:

Не дивіться у бік ядерного гриба. Закрийте обличчя та дихальні шляхи шарфом, хусткою або одягом.

Остерігайтеся уламків, вони летітимуть у вашу сторону від епіцентру ядерного вибуху.

Не піддаючись паніці, слідуйте до найближчого бомбосховища, взявши із собою своїх домашніх тварин.

Зверніть увагу! Якщо раптом вам не вдається знайти укриття під землею, підіймайтеся вище 10 поверху і знайдіть найбільш ізольоване приміщення без вікон, а отвори у двері заткніть ганчірками. Те саме стосується і людей, які на момент вибуху опинилися у квартирі, тоді ховатися потрібно у ванній, у туалеті або у коморі.

Додамо, що США мають чіткий план на випадок того, якщо росія застосує ядерну зброю. Попередження вже відправили кремлю.

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