Про це 24 каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Раніше колишній працівник СБУ Іван Ступак розказав, що загроза з ЗАЕС досі залишається.
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Необхідні економічні санкції проти "росатому"
Кошарна зазначила, що найдієвіший метод зупинити ядерний шантаж на ЗАЕС – це ввести економічні санкції проти "росатому". Крім того, Україна має всі документи, щоб подати позов у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі щодо ядерного тероризму і в Чорнобилі, і в Енергодарі. Однак далеко не факт, що росія виконуватиме вирок суду.
"Росатом" нині боїться, що буде вигнанцем. Тож, він у складній ситуації. З одного боку, росіяни хочуть будувати станції за кордоном, з іншого боку вони захопили АЕС. Тобто в них ядерний шантаж переміг прагматичні підходи. "Росатом" став заручником вищого керівництва росії,
– зауважила незалежна експертка з ядерної енергетики.
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Ризики на ЗАЕС ростуть
Вона продовжила, що ризик аварії на ЗАЕС зростає. Це буде не ядерна аварія, але з радіаційними наслідками. Персонал станції їде з Енергодару, бо жити там неможливо. Декого росіяни навіть забирали у свої катівні. Нині на ЗАЕС залишилась половина персоналу. Станція хоч і живиться з енергосистеми України, вона не працює.
"Наприклад, в пожежній частині ЗАЕС зі 150 осіб залишилось 80. В управлінні аварійної готовності і кризового реагування поїхали 300 людей. Тобто, з 11 тисяч людей, нині залишилось приблизно 6 тисяч", – наголосила Кошарна.
Це новий виклик
Незалежна експертка з ядерної енергетики додала, що будь-яка аварія на станції – це новий виклик. Кожен за інструкцією знає, що робити на своєму місці. Однак нестача персоналу – це те, що буде вперше.
При аварійній ситуації зазвичай іде координація всіх служб: ДСНС, СБУ, МВС. В Енергодарі їх уже фактично немає,
– підсумувала вона.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Надходять відомості про те, що персонал станції більше не хоче співпрацювати з окупантами. Ба більше, він шукає шляхів вибратися з-під російської окупації.
- Загарбникам не вдається змусити українців на непідконтрольних Україні територіях взяти участь у псевдореферендумі. Біля Запорізької атомної електростанції вони організували шоу для пропагандистської телевізійної картинки.
- Загарбники обстріляли ЗАЕС біля 01:00 21 вересня. Внаслідок цього на об'єкті сталася аварійна ситуація.