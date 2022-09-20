Про це 24 каналу сказала незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Вона наголосила, що світовій спільноті потрібно об'єднувати зусилля і бити по росії санкціями.

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Як Європа мала би відреагувати на ядерний шантаж росії

Кошарна зазначила, що Захід повинен запровадити економічні санкції проти проти компанії росатом.

Тому що найбільш істотне, що може вдарити "під дих" кірієнку, правій руці путіна, це санкції проти росатому, його закордонних проєктів, проти постачання озброєнь, ядерного палива, а також заборона будівництва АЕС в Угорщині за російським проєктом і за російський кредит,

– заявила експертка.

Вона наголосила, що це перше, що необхідно зробити. Тому світова спільнота має об'єднатися.

Тому що градус уже досяг дуже високого рівня й наслідки можуть бути сумними,

– сказала Кошарна.

За її словами, це стосується як самої росії самої, тому що радіоактивність полетить туди, якщо вітер буде відповідного напрямку, так і Центральної Європи. Тому потрібно об'єднувати зусилля і бити по росії санкціями.

Кошарна про градус ядерного шантажу росії: дивіться відео

Чому цього досі не зроблено

Кошарна вважає, що питання застосування економічних санкцій проти росатому є непростим.

Я, з одного боку, вважаю, що тут прорахунки нашої дипломатії, а також дивна позиція міністра енергетики і глави Держатомрегулювання України,

– заявила експертка.

По-друге, нагадала вона, в травні 2014 року вийшло комюніке Європейського Союзу про те, що країни Центральної Європи, які мають реактори радянського типу, повинні диверсифікувати постачання палива. Мовилося про такі країни, як Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, які купували паливо у російської компанії ТВЕЛ.

За її словами, Україна з 2014 року принципово відмовилася від інжинірингових послуг росії. Вона максимально збільшила закупівлю палива виробництва компанії Вестингауз зі Швеції.

На жаль, не знайшлося сил натиснути на ці країни Центральної Європи, щоб вони швидше займалися кваліфікацією постачальника ядерного палива компанії Вестингауз. Тут, на жаль, така ситуація, що лише Вестингауз і ТВЕЛ уміють виробляти це паливо для радянських реакторів. Це зволікання смерті подібне,

– наголосила Кошарна.

Тому, додала вона, те, чому Центральна Європа не зробили кроків для диверсифікації та для того, щоб убезпечити себе від шантажу росії – це питання вже до Європейського Союзу, Єврокомісії, до Євроатому, який дав дозвіл на будівництво в Угорщині двох енергоблоків за російським проєктом та за російський кредит.

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