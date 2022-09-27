Об этом 24 каналу рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Ранее бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал, что угроза с ЗАЭС по-прежнему остается.

Интересно Градус ядерного шантажа велик, – эксперт сказала, что может дать "под дых" путину

Необходимы экономические санкции против "росатома"

Кошарна отметила, что самый действенный метод остановить ядерный шантаж на ЗАЭС – это ввести экономические санкции против "росатома". Кроме того, у Украины есть все документы, чтобы подать иск в Международный уголовный суд в Гааге по поводу ядерного терроризма и в Чернобыле, и в Энергодаре. Однако далеко не факт, что россия будет исполнять приговор суда.

"Росатом" сейчас боится, что будет изгнанником. Итак, он в сложной ситуации. С одной стороны, россияне хотят строить станции за границей, с другой стороны, они захватили АЭС. То есть у них ядерный шантаж победил прагматические подходы. "Росатом" стал заложником высшего руководства россии,

– отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.

Кошарна о том, какие санкции могут повлиять на россию, чтобы отказаться от ядерного шантажа: смотрите видео

Риски на ЗАЭС растут

Она продолжила, что риск аварии на ЗАЭС растет. Это будет не ядерная авария, но с радиационными последствиями. Персонал станции уезжает из Энергодара, потому что жить там невозможно. Некоторых россияне даже забирали в свои застенки. В настоящее время на ЗАЭС осталась половина персонала. Станция хоть и питается энергосистемой Украины, она не работает.

"Например, в пожарной части ЗАЭС из 150 человек осталось 80. В управлении аварийной готовности и кризисного реагирования уехали 300 человек. То есть, из 11 тысяч человек, в настоящее время осталось около 6 тысяч", — подчеркнула Кошарная.

Это новый вызов

Независимая экспертка по ядерной энергетике добавила, что любая авария на станции – это новый вызов. Каждый по инструкции знает, что делать на своем месте. Однако недостаток персонала – это то, что будет впервые.

При аварийной ситуации обычно идет координация всех служб: ГСЧС, СБУ, МВД. В Энергодаре их уже фактически нет,

– подытожила она.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости