Об этом 24 каналу рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Ранее бывший работник СБУ Иван Ступак рассказал, что угроза с ЗАЭС по-прежнему остается.
Интересно Градус ядерного шантажа велик, – эксперт сказала, что может дать "под дых" путину
Необходимы экономические санкции против "росатома"
Кошарна отметила, что самый действенный метод остановить ядерный шантаж на ЗАЭС – это ввести экономические санкции против "росатома". Кроме того, у Украины есть все документы, чтобы подать иск в Международный уголовный суд в Гааге по поводу ядерного терроризма и в Чернобыле, и в Энергодаре. Однако далеко не факт, что россия будет исполнять приговор суда.
"Росатом" сейчас боится, что будет изгнанником. Итак, он в сложной ситуации. С одной стороны, россияне хотят строить станции за границей, с другой стороны, они захватили АЭС. То есть у них ядерный шантаж победил прагматические подходы. "Росатом" стал заложником высшего руководства россии,
– отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.
Кошарна о том, какие санкции могут повлиять на россию, чтобы отказаться от ядерного шантажа: смотрите видео
Риски на ЗАЭС растут
Она продолжила, что риск аварии на ЗАЭС растет. Это будет не ядерная авария, но с радиационными последствиями. Персонал станции уезжает из Энергодара, потому что жить там невозможно. Некоторых россияне даже забирали в свои застенки. В настоящее время на ЗАЭС осталась половина персонала. Станция хоть и питается энергосистемой Украины, она не работает.
"Например, в пожарной части ЗАЭС из 150 человек осталось 80. В управлении аварийной готовности и кризисного реагирования уехали 300 человек. То есть, из 11 тысяч человек, в настоящее время осталось около 6 тысяч", — подчеркнула Кошарная.
Это новый вызов
Независимая экспертка по ядерной энергетике добавила, что любая авария на станции – это новый вызов. Каждый по инструкции знает, что делать на своем месте. Однако недостаток персонала – это то, что будет впервые.
При аварийной ситуации обычно идет координация всех служб: ГСЧС, СБУ, МВД. В Энергодаре их уже фактически нет,
– подытожила она.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Поступают сведения о том, что персонал станции больше не хочет сотрудничать с оккупантами. Более того, он ищет путей выбраться из-под российской оккупации.
- Захватчикам не удается заставить украинцев на неподконтрольных Украине территориях поучаствовать в псевдореферендуме. У Запорожской атомной электростанции они организовали шоу для пропагандистской телевизионной картинки.
- Захватчики обстреляли ЗАЭС около 01:00 21 сентября. В результате на объекте произошла аварийная ситуация.