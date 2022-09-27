На временно оккупированных территориях россияне продолжают свое шоу с проведением "референдума". Да и ситуация в областях, которые врагу удалось взять под свой контроль, стала еще более невыносимой. Поэтому от туда пытаются сбежать те, кому уже лопнуло терпение.

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Сотрудники ЗАЭС хотят бежать из оккупации

Как рассказали в Генштабе, в Запорожской АЭС ситуация все еще напряженная. Так что миссия МАГАТЭ, за которой следил весь мир, на врага не повлияла. Что и было предсказуемо. Именно поэтому поступают сведения о том, что персонал станции больше не хочет сотрудничать с оккупантами. Более того, он ищет пути выбраться из-под российской оккупации.

Наблюдается напряжение также в Херсонской области. Часть области полностью закрыта как на въезд, так и на выезд. В ведомстве не отмечают, что стало причиной этого. Но рассказали об успехах, которые накануне удалось достичь в регионе нашим военным.

Так, уже подтвердили поражение скопления личного состава и техники россиян за прошедшие дни. Например, в Херсоне удалось уничтожить и вывести из строя 7 грузовиков Урал, а в Мелитополе – до 10 единиц техники врага и более 20 российских бойцов.

Неспокойно в районах Токмака и Черниговки Запорожской области. Там наши военные ликвидировали ЗРК С-300, 5 единиц военной техники. Также ранения получили более 50 российских захватчиков.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне ознакомить с актуальной статистикой. Как отмечают в Генштабе ВСУ, цифра ликвидированных российских бойцов уверенно приближается к 60 тысячам.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения удалось отправить на тот свет 57 200 оккупантов. За сутки 25 сентября билеты на "концерт кобзона" получили 500 захватчиков.

Также у врага стало гораздо меньше техники. В металлолом уже удалось превратить 2290 танков, 4857 боевых бронированных машин, 1369 артиллерийских систем, 330 РСЗО, 172 средства ПВО, а также 131 единицу специальной техники.

А еще на балансе "второй армии мира" стало на 260 самолетов, 224 вертолета, 970 БпЛА, 241 крылатую ракету, 15 судов, 3711 автомобилей и автоцистерн меньше.

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