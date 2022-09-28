Об этом рассказал эксперт по безопасности Игорь Резниченко в эфире телемарафона.

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Он объяснил, что в рамках эпицентра взрыва выжить почти невозможно. Однако хорошая новость заключается в том, что площадь эпицентра взрыва относительно невелика. Если говорить о 100-килотонной бомбе, которую грозит применить страна-агрессор, то радиус поражения будет составлять 200 – 300 метров.

Если человек будет находиться в этом радиусе на открытой местности, то выжить будет проблематично. Однако те, кто будет дальше от эпицентра взрыва, с большей вероятностью смогут спастись,

– сказал Резниченко.

По словам эксперта, у каждого человека есть примерно 10 – 15 минут после взрыва, чтобы найти укрытие, пока не началось радиационное заражение местности. Однако первое, что нужно сделать, это упасть на землю и закрыть голову руками.

Что нужно знать, чтобы спастись во время ядерного удара

Заметив сверхмощную вспышку, которая видна даже в солнечный день, следует действовать следующим образом:

Немедленно упасть лицом вниз.

Если вы успеете понять, в какой стороне от вас находится эпицентр взрыва, ложитесь на землю головой от него, еще лучше спрятаться за любым предметом, домом, чтобы остаться "в тени".

Если есть капюшон или куртка, еще в падении натяните их себе на голову, если нет – прикройте голову руками.

Ударных волн будет несколько. В своих рекомендациях ВОЗ советует вставать только после второй.

После вспышки образуется область, в виде светящегося огненного шара. Его яркость в начальной стадии значительно превосходит яркость солнца. Смотреть на огненный шар незащищенными глазами нельзя.

Советы, которые могут спасти жизнь:

Не смотрите в сторону ядерного гриба. Закройте лицо и дыхательные пути шарфом, платком или одеждой.

Остерегайтесь обломков, они будут лететь в вашу сторону от эпицентра ядерного взрыва.

Не поддаваясь панике, следуйте в ближайшее бомбоубежище, взяв с собой своих домашних животных.

Обратите внимание! Если вдруг вам не удается найти укрытие под землей, поднимайтесь выше 10 этажа и найдите самое изолированное помещение без окон, а проемы в дверь заткните тряпками. То же касается и людей, которые к моменту взрыва оказались в квартире, тогда прятаться нужно в ванной, в туалете или в амбаре.

Добавим, что у США есть четкий план на случай того, если россия применит ядерное оружие. Предупреждение уже отправили кремлю.

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