Всі чоловіки, які не змогли виїхати з окупованих районів Херсонщини, повинні всіма силами уникати російського "призову". Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
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"Мобрезерв"
Активіст зазначив, що навіть у розбомбленому росіянами Маріуполі є набагато більше прихильників росії, чим зараз на Херсонщині. Тому окупанти та колаборанти шукають варіанти, як долучити херсонців до своїх злочинних військових формувань.
Сальдо спочатку розповідає, що херсонців не призиватимуть – лише добровольців для якогось батальйону. Водночас розсилає листи до керівників комунальних закладів, які перейшли на бік окупантів або ж новопризначених на захоплені інфраструктурні об'єкти, щоб сформувати "мобілізаційний резерв" зі своїх співробітників,
– пояснив Молчанов.
За його словами, такий циркуляр надіслали, зокрема, на залізницю, водоканал, обленерго та Херсонгаз.
"Кількість не зазначена – вона у кожному підприємстві різна. Зараз їм наказали визначитись, хто зі співробітників є критично необхідним, а хто ні. Ці співробітники переважно є громадянами України. Вони працюють на цих підприємствах й не вважають себе колаборантами, хоч і можуть працювати на призначених росією осіб, – додав він.
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Варіанти призову
Молчанов підкреслив, що росія "порушить усі можливі Женевські конвенції", якщо намагатиметься призвати херсонців до лав будь-яких своїх формувань, але "все до того йде".
Я можу лише порадити цим чоловікам тікати з Херсонщини до 1 жовтня, ховатися й кидати ті роботи. Переважна частина колективів підприємств – це чоловіки різного віку, багато з них підпадуть під можливу російську мобілізацію,
– вказав активіст.
На його думку, поза залежністю того, чи буде ця територія "прийнята до складу росії", чи обмежаться проголошенням "херсонської народної республіки", росія поки зволікатиме з силовим приєднанням регіону, побоюючись повторення того сценарію, який стався в Харкові або ж на півночі Донеччини.
"Може настати момент, коли вже нічого не зробиш, крім ядерної зброї. За сценарію нового "квазіутворення", всіх херсонців оголосять його "громадянами" і почнуть шукати та призивати. Через те, що немає списків виборців та документації військкоматів, можна ховатися і не потрапляти на очі російським "мобілізаторам", – переконаний співрозмовник.
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За його словами, за аналогією з іншими окупованими регіонами, "призов" до російської армії проводитимуть поліція і частини росгвардії, "які будуть на це заточені".
"Тому виходить, що ховатися можна доволі ефективно та довго, але для цього не потрібно ходити на комунальні підприємства, позаяк хто піде – стануть першими жертвами "мобілізації" у разі чого", – резюмував Молчанов.
"Мобілізація" на окупованій Херсонщині: що відомо
- Окупанти можуть оголосити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Вони хочуть забрати працівників підприємств для роботи на об'єктах критичної інфраструктури, а також випускників військово-медичних навчальних закладів та лікарів із досвідом бойових дій.
- Раніше місцевий гауляйтер володимир сальдо обіцяв, що жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області не будуть забирати на фронт. Він переконував, що власники російських паспортів у регіоні не потраплять на війну. Хоч можуть це зробити "добровільно".
- Водночас Україна наполегливо радить чоловікам до 35 років, які живуть в окупації, виїжджати звідти. Це можна зробити за маршрутом Крим – Грузія.
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