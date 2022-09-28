Всі чоловіки, які не змогли виїхати з окупованих районів Херсонщини, повинні всіма силами уникати російського "призову". Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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"Мобрезерв"

Активіст зазначив, що навіть у розбомбленому росіянами Маріуполі є набагато більше прихильників росії, чим зараз на Херсонщині. Тому окупанти та колаборанти шукають варіанти, як долучити херсонців до своїх злочинних військових формувань.

Сальдо спочатку розповідає, що херсонців не призиватимуть – лише добровольців для якогось батальйону. Водночас розсилає листи до керівників комунальних закладів, які перейшли на бік окупантів або ж новопризначених на захоплені інфраструктурні об'єкти, щоб сформувати "мобілізаційний резерв" зі своїх співробітників,

– пояснив Молчанов.

За його словами, такий циркуляр надіслали, зокрема, на залізницю, водоканал, обленерго та Херсонгаз.

"Кількість не зазначена – вона у кожному підприємстві різна. Зараз їм наказали визначитись, хто зі співробітників є критично необхідним, а хто ні. Ці співробітники переважно є громадянами України. Вони працюють на цих підприємствах й не вважають себе колаборантами, хоч і можуть працювати на призначених росією осіб, – додав він.

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Варіанти призову

Молчанов підкреслив, що росія "порушить усі можливі Женевські конвенції", якщо намагатиметься призвати херсонців до лав будь-яких своїх формувань, але "все до того йде".

Я можу лише порадити цим чоловікам тікати з Херсонщини до 1 жовтня, ховатися й кидати ті роботи. Переважна частина колективів підприємств – це чоловіки різного віку, багато з них підпадуть під можливу російську мобілізацію,

– вказав активіст.

На його думку, поза залежністю того, чи буде ця територія "прийнята до складу росії", чи обмежаться проголошенням "херсонської народної республіки", росія поки зволікатиме з силовим приєднанням регіону, побоюючись повторення того сценарію, який стався в Харкові або ж на півночі Донеччини.

"Може настати момент, коли вже нічого не зробиш, крім ядерної зброї. За сценарію нового "квазіутворення", всіх херсонців оголосять його "громадянами" і почнуть шукати та призивати. Через те, що немає списків виборців та документації військкоматів, можна ховатися і не потрапляти на очі російським "мобілізаторам", – переконаний співрозмовник.

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За його словами, за аналогією з іншими окупованими регіонами, "призов" до російської армії проводитимуть поліція і частини росгвардії, "які будуть на це заточені".

"Тому виходить, що ховатися можна доволі ефективно та довго, але для цього не потрібно ходити на комунальні підприємства, позаяк хто піде – стануть першими жертвами "мобілізації" у разі чого", – резюмував Молчанов.

"Мобілізація" на окупованій Херсонщині: що відомо

Окупанти можуть оголосити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Вони хочуть забрати працівників підприємств для роботи на об'єктах критичної інфраструктури, а також випускників військово-медичних навчальних закладів та лікарів із досвідом бойових дій.

Раніше місцевий гауляйтер володимир сальдо обіцяв, що жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області не будуть забирати на фронт. Він переконував, що власники російських паспортів у регіоні не потраплять на війну. Хоч можуть це зробити "добровільно".

Водночас Україна наполегливо радить чоловікам до 35 років, які живуть в окупації, виїжджати звідти. Це можна зробити за маршрутом Крим – Грузія.

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