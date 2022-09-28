Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти намалювали явку у 76% від нібито 750 тисяч виборців. Такої кількості людей зараз взагалі немає на тимчасово окупованій території Херсонщини. А "підтримка" у 77% – це взагалі фарс.

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Гауляйтер сальдо взагалі вже написав звернення до путіна. Він мотивує це гарантованим правом ООН на самовизначення народів. Тобто херсонці, на думку сальдо, тепер – окремий народ.

Як відбувався псевдореферендум на Херсонщині

Як наголошує Молчанов, зрозуміло, що окупанти намалювали усі цифри. "Голосування" відбувалося під дулами автоматів. Але більшість мешканців Херсонщини уникнула цього "волевиявлення".

Вони обійшли меншість домівок. Хоч деякі з них намагалися по 3 рази стукати. Коли не відчиняли, то окупанти приходили наступного дня. Але до більшості жодного разу ніхто не приходив,

– зазначив Молчанов.

Згодом окупанти просто намалювали свої цифри. Вони стверджують, що на Херсонщині було 750 тисяч виборців. З них – 10 тисяч "проголосували" на території росії, а 567 тисяч – безпосередньо на окупованих територіях.

Як окупанти провели "референдум" на Херсонщині – розповідає Молчанов: дивіться відео

Це – дикі цифри, адже на Херсонщині зараз взагалі немає стільки людей. Як наголошує Молчанов, на окупованій частині регіону станом на початок війни дійсно було близько 750 тисяч людей. Але з того часу багато хто виїхав на підконтрольну Україні територію або до інших держав. Зараз там значно менше людей, ніж навіть 567 тисяч, які нібито "голосували".

Молчанов пропонує МЗС та Мінсоцполітики оприлюднити реальну кількість людей, яка зараз перебуває на окупованій території Херсонщини. У них є закрита статистика. На його думку, це допоможе вплинути на російських мобілізованих.

Світ і так не визнає цих "псевдореферендумів". Але це для пропаганди на російську аудиторію, яка зараз переймається мобілізацією. Їм буде непогано дізнатися, що їх посилають на смерть заради територій, на яких проголосували мертві душі,

– вважає Молчанов.

Додамо, українська армія продовжує завдавати втрат ворогу на Півдні України. Так, спецпідрозділ СБУ "Альфа" нещодавно ефектно знищив два російських танки на передовій у Херсонській області.