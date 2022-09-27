Як СБУ нищить російські танки біля Херсона

Підрозділи певних відомств України також працюють на Перемогу. Зокрема, мовиться про Службу безпеки України.

Головне Нічні обстріли Миколаєва та Запоріжжя, шалені втрати ворога: основне за 216 день війни

Так, українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

ЦСО "Альфа" СБУ нищить російські танки на Херсонському напрямку,

– йдеться у повідомленні.

Один з танків вдалося ліквідувати завдяки удару безпілотника-камікадзе, а другий – ховався в посадці, але його "демілітаризували" скиданням кумулятивного заряду.

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Ворожий Су-25 збили у небі над Херсонщиною

27 вересня Повітряні сили ЗСУ збили штурмовик російських окупантів Су-25 в небі над Херсонською областю.

Операцію з ліквідації провели підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Втрати росіян станом на 27 вересня

Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 27 вересня ліквідовано вже 57 750 окупантів, лише за минулу добу – 550 загарбників. Втім, ці цифри приблизні, адже підрахувати точні втрати в умовах ведення активних бойових дій просто неможливо. Чималі втрати ворога і у техніці:

танків – 2 306 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,

РСЗВ – 331 (+1) одиниць,

засоби ППО – 175 (+3) одиниці,

літаків – 261 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7),

крилаті ракети – 241 одиницю,

кораблі /катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиницю.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільше за минулу добу ворог зазнав втрат на Донецькому та Краматорському напрямку.

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