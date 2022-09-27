Как СБУ уничтожает российские танки возле Херсона

Подразделения некоторых ведомств Украины также работают на Победу. В частности, говорится о Службе безопасности Украины.

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Так, украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.

ЦСО "Альфа" СБУ уничтожает российские танки на Херсонском направлении,

– говорится в сообщении.

Один из танков удалось ликвидировать благодаря удару беспилотника-камикадзе, а второй скрывался в посадке, но его "демилитаризовали" сбросом кумулятивного заряда.

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Вражеский Су-25 сбили в небе над Херсонщиной

27 сентября Воздушные силы ВСУ сбили штурмовик российских кафиров Су-25 в небе над Херсонской областью.

Операцию по ликвидации провели подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Потери россиян по состоянию на 27 сентября

Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 27 сентября ликвидировано уже 57 750 кафиров, только за минувшие сутки – 550 захватчиков. Впрочем, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точные потери в условиях активных боевых действий просто невозможно. Немалые потери врага и в технике:

танков – 2 306 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

РСЗО – 331 (+1) единиц,

средства ПВО – 175 (+3) единицы,

самолетов – 261 (+1) единиц,

вертолетов – 224 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатые ракеты – 241 единица,

корабли /катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

специальная техника – 131 единица.

По данным Генштаба ВСУ, больше всего за минувшие сутки враг понес потери на Донецком и Краматорском направлении.

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