За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 550 захватчиков. Сразу оговоримся, что эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точные потери врага в условиях ведения активных боевых действий просто невозможно.
Читайте также Россияне сдаются в плен еще до мобилизации, потери врага на Юге: основное за 216 день войны
Потери россиян в технике
Следует также понимать, что российские захватчики избавляются не только от живой силы. Ежедневно нашим военным удается превращать в лом и технику оккупантов. Так, с начала полномасштабного вторжения уничтожили:
- танков – 2 306 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единица,
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
- РСЗО – 331 (+1) единица,
- средства ПВО – 175 (+3) единиц,
- самолетов – 261 (+1) единица,
- вертолетов – 224 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),
- крылатые ракеты – 241 единица,
- корабли /катера – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
- специальная техника – 131 единица.
Наиболее всего минувшие сутки, по данным Генштаба, враг понес потери на Донецком и Краматорском направлении. Напомним, что россияне неутомимо пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому там продолжают идти ожесточенные бои.
Актуальные потери врага по состоянию на 27 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
Враги атакуют и гибнут каждый день
Следует понимать, что атаки со стороны россиян ежедневные. Так, только за минувшие сутки зафиксировали 9 ракетных, 22 авиаудара, а также 90 обстрелов из РСЗО. Кроме того, ударные БПЛА оккупанты использовали неподалеку от Беленького в Одесской области.
По данным, имеющимся в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки от обстрелов врага пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.
Не обошлось и без попыток продвигаться дальше. Их зафиксировали в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки и Первомайского. Достичь желаемых результатов оккупантам не удалось, поэтому они были вынуждены отойти.
Достойное внимания – Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта: смотрите видео