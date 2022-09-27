Як при припускали експерти, на тимчасово окупованих територіях "референдуми" були потрібні й для того, щоб "законно" проводити мобілізацію серед місцевого населення. Тепер ймовірні докази цьому появилися у мережі, розповідає 24 канал.

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Хто може підлягати "мобілізації"

Так, згідно з опублікованими документами окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини вимагають сформувати мінімальну кількість співробітників на підприємствах для відправки на фронт. Вони необхідні їм для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Також на війну сальдо хоче відправити випускників військово-медичних ВНЗ, які мають підготовку в галузі військово-польової медицини та лікарів із досвідом бойових дій.

Так, псевдореферендум ще не встиг закінчитися, а росіяни вже готові мобілізувати та кидати у бій українців.

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Що раніше говорив сальдо

Володимир сальдо стверджував росЗМІ, що жителі Херсонської області після псевдореферендуму не підлягатимуть мобілізації.

Всі ті, хто отримав (російські – 24 канал) паспорти зараз, вони не є військовозобов'язаними і мобілізації не буде. Але той, хто хоче, звичайно, може взяти участь у "спецоперації",

– казав сальдо.

Як він заявляв пропагандисту соловьову, це, зокрема, зумовлено тим, що на окупованих територіях Херсонщини є багато "добровольців", які готові взяти у руки зброю та піти воювати проти України. Тому призову на службу не потрібно.

"Ми створюватимемо добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно "спеціальну військову операцію", — писав сальдо у своєму телеграмі.

Вочевидь, охочих воювати шукатимуть тими ж методами, як й охочих проголосувати за приєднання до країни-окупантки.

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Що робити українцям на окупованих територіях

Володимир Зеленський закликав тих, хто зараз на тимчасово окупованих територіях уникати мобілізації та повісток і намагатися виїхати на підконтрольну Україні територію. Уникати мобілізації рекомендував й уряд.

Так, для цього:

Змініть номер телефону або тимчасово припиніть ним користуватися. Також не розмовляйте по відкритому зв'язку місцевих операторів.

Не ходіть часто в одні й ті ж магазини, заклади тощо.

Якщо є можливість, не живіть за однією адресою понад два тижні, а краще – евакуюйтеся.

Уникайте дзвінків з "військкоматів" та особистого отримання повістки.

Якщо окупанти вас розшукали, то спробуйте навести докази, чому ви не можете воювати: релігійні переконання, хвороба тощо.

Якщо вас мобілізували, то за першої нагоди здайтеся у полон українським військовим і повідомте, що вас примусово забрали до армії окупантів.

Влада України також закликала ігнорувати накази окупантів, якщо таки були мобілізовані. Адже якщо ви будете їх виконувати, то станете співучасником воєнних злочинів. Покарання за них передбачене навіть у разі, якщо мобілізація була примусовою.

Усі, хто став жертвою або свідком незаконних дій агресора, можуть звернутися у Національне інформаційне бюро. Україна гарантує абсолютну конфіденційність для всіх, хто повідомлятиме про незаконну "мобілізацію".

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